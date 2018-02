Elevador despenca em prédio da Petrobras no Rio Por volta do meio-dia desta quinta-feira, 12, um elevador que atende ao prédio da Petrobras no bairro do Maracanã, zona norte do Rio, despencou até o subsolo e deixou feridos, sem gravidade. O elevador foi parado pelo amortecedor de segurança, e equipes da Petrobras já faziam os primeiros socorros quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local.