Elias Maluco é condenado por lavagem de dinheiro

O traficante foi acusado de comprar imóveis e um carro de luxo com recursos do tráfico, e registrá-los em nome da mulher e da sogra. Na sentença, publicada na segunda-feira, 2, o juiz Marco Couto também condena a mulher do traficante, Silvânia Fernandes Neiva Faria Pereira da Silva (três anos e seis meses, em regime aberto), e a sogra dele, Zilda Fernandes Neiva da Silva (três anos, em regime aberto). As penas privativas de liberdade das duas foram substituídas por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

De acordo com o que foi apurado no processo, em 2008, Elias Maluco comprou um automóvel da marca Toyota, modelo Fielder, e o registrou em nome de Silvânia, que utilizava o carro. O veículo foi apreendido na garagem da casa dela. Adotando postura similar, o traficante comprou dois imóveis no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade.

O primeiro, adquirido em 2004, foi registrado em nome da sogra. A casa, cuja piscina contém grafados os nomes de Silvânia e Elias, passou a ser a sede da família. O segundo, avaliado em R$ 853 mil, foi comprado em junho de 2008, ainda em construção, no condomínio Reserva Jardim Jacarandá, e colocado em nome da mulher. De acordo com a sentença, a aquisição dos bens era incompatível com as condições financeiras de Silvânia e sua mãe.