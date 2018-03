Ellen Jabour faz make-up no Camarote da Nova Schin No melhor estilo encontro de comadres, a modelo Ellen Jabour e a colunista Hildegard Angel trocaram figurinhas hoje nos corredores do camarote da Cervejaria Nova Schin, na Marquês de Sapucaí, no Rio. Ellen chegou ao camarote uma roupa bastante simples, com a camiseta convite, sem maquiagem, e aproveitou o espaço da Lancôme reservado para o retoque das celebridades que entrarão na avenida, para se produzir. Ela fez um make-up expresso e modelou as madeixas louras.