Ellen Oléria fará show de encerramento da Parada Gay A cantora Ellen Oléria fará o show de encerramento da Parada Gay neste ano, agendada para o dia 2 de junho. Vencedora da primeira temporada do reality show The Voice Brasil, da TV Globo, no ano passado, Ellen é homossexual e chegou a levar sua namorada ao programa de TV. A organização do evento ainda procura outro nome para a apresentação.