Elton John inaugura tribuna em sua homenagem no estádio do Watford

O cantor e compositor de 67 anos, que foi presidente do clube em dois períodos e agora é presidente vitalício, falou aos torcedores pouco antes do jogo entre o Watford e o Wigan Athletic, neste sábado, pela segunda divisão do Campeonato Inglês.

"Está no meu sangue, está na minha alma, é uma grande parte da minha vida", declarou Elton John, cujos grandes sucessos incluem Rocket Man, I’m Still Standing e Candle in the Wind, no programa do jogo, que continha dez páginas abordando o tempo dele no clube.

Observado por seu companheiro, David Furnish, e os filhos, Elijah e Zachary, o emocionado músico disse aos torcedores: "Muito, muito obrigado a vocês –-este é uma dos grandes dias da minha vida".

"Quando tinha seis anos de idade, eu costumava vir ao estádio e ficar de pé ali", acrescentou ele, apontando para o que costumava ser o banco de concreto na canto sudeste do estádio.

"Nunca imaginei que teria uma tribuna com o meu nome. Nunca pensei que me sentaria em uma tribuna!"

John primeiro assumiu como presidente do Watford em 1976 e, além de ver o clube promovido à primeira divisão do Inglês, seu grande momento aconteceu em 1984, quando o time chegou à final da FA Cup, perdendo para o Everton, em um dia lembrado por suas lágrimas no camarote real.

"Vamos continuar para ter sucesso. Vamos para a Premiership. Olhem para este estádio! Vocês podem acreditar?!", disse ele, ovacionado pelo público."

O Watford venceu a partida por 2 x 1 e está em sexto na tabela.

(Reportagem de Martyn Herman)