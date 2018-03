Em 12h, PM prende 99 na Operação Carnaval em SP Em 12 horas, a Polícia Militar deteve 99 pessoas no Estado de São Paulo durante a operação intitulada Carnaval 2008, executada para garantir a manutenção da ordem pública no feriado prolongado. A ação teve início às 19 horas de sexta e será encerrada na terça-feira. No balanço parcial da operação, até as 19 horas de hoje, além das prisões, houve a apreensão de 72 adolescentes, foram recolhidas 23 armas de fogo e 18 "brancas", encaminhadas 1.270 ocorrências a outros órgãos policiais, vistoriados 12.759 veículos e 7.664 motocicletas e revistadas 24.381 pessoas. A operação conta com mais de 82 mil policiais, com 4.681 viaturas. Na região do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital, o efetivo é de 3.742 PMs, com 311 viaturas, 125 policiais do policiamento montado e cinco policiais com cães.