Em 140 toques, a cozinha do Alinea No dia 7 de março, o chef americano Grant Achatz, do premiado restaurante Alinea, em Chicago, conseguiu eliminar o picante de pimentas tailandesas sem prejudicar o sabor. Registrou a experiência em sua página no Twitter. "Muito interessante, o cérebro fica esperando pelo ardido, que nunca chega." Achatz (pronuncia-se Équets) é um twiteiro ativo. Na última sexta-feira, escreveu que estava nervoso porque Alice Waters, do Chez Panisse, jantaria no Alinea, no sábado. Confessou que não ficou tão ansioso quando serviu Adrià, do El Bulli, e Thomas Keller, do The French Laundry. Grande nome de vanguarda nos Estados Unidos, seguidor de Adrià, o chef venceu um câncer na língua, em 2007, sem deixar de trabalhar e soube manter o nível do endereço (que acaba de ser eleito o 10º melhor do mundo pela revista Restaurant). Ele escolheu o Twitter como meio de comunicação com seus clientes, como conta em entrevista por e-mail. Veja também: #twiceitas Receitas picadinhas Entre na panelinha do Twitter Foodfeed: comendo sem culpa pelo Twitter Glossário do twitês O que há de interessante no Twitter para um chef de cozinha? Gosto do imediatismo do Twitter. Todas as coisas que vejo ali são instantâneas; aconteceram ou estão para acontecer. Criei uma lista das pessoas que considero relevantes quando o assunto é comida. Quando elas "falam", as ideias chegam rapidamente a mim. Por que escolheu o Twitter para manter os clientes informados? Cerca de 3 mil pessoas me seguem no Twitter. Parte desses "seguidores" são foodies, gente que realmente quer saber quais são nossas últimas criações. Outra parte, acredito, é composta por escritores, editores gastronômicos... Num twitter você contou que esta procurando um lugar para instalações artísticas. Onde arte e comida se encaixam? No Alinea, há uma mistura natural desses conceitos. Mas estou querendo ir além, entrar no mundo das artes para valer. Seu próximo post poderá ser uma receita? Impossível! Nossa comida envolve uma lista grande de ingredientes e preparo complexo demais para tão pouco espaço. Não há nenhuma receita na cozinha do Alinea que caiba em 140 caracteres.