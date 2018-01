Em 2 anos, aluguel do Municipal de SP sobe 233% Pela segunda vez, em menos de dois anos, a locação do Theatro Municipal de São Paulo ficou mais cara. A alta não foi pequena. O aluguel do espaço para a realização de um evento corporativo ou mesmo um casamento, sem a venda de ingressos ao público, passou dos atuais R$ 120 mil para R$ 200 mil. O aumento é ainda maior se comparado com o preço praticado em 2011: R$ 60 mil.