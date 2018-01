Em 2 dias, pedidos de portabilidade chegam a quase 2.000 Em dois dias e com implantação apenas em oito códigos de numeração, a portabilidade--recurso que permite mudar de operadora e manter o número da linha--já foi pedido por quase 2.000 brasileiros. Os dados divulgados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Telecomunciações (Anatel) mostram que a telefonia móvel continua a liderar os pedidos para troca de operadora, situação já vista no balanço do primeiro dia. De acordo com os dados da Anatel, até esta terça 1.993 pessoas pediram para trocar de operadora e manter o número nos locais em que o recurso já está disponível. Desse total, 1.454 foram usuários de celular e 539 de telefonia fixa. Pelo cronograma traçado entre a agência e as operadoras, a portabilidade numérica estará disponível em todo o Brasil em março de 2009. Por enquanto, só podem usar o recurso os moradores das cidades de Bauru, São José do Rio Preto (ambas em São Paulo), Vitória (ES), Divinópolis (MG), Londrina (PR), Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e Teresina (PI). (Por Taís Fuoco)