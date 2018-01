Em 2009, mais celulares com receptor de TV O sinal de TV digital, por sua robustez e estabilidade, é ideal para assistir à TV no celular. Em 2009, os telefones com receptor HD devem se multiplicar e ficar mais baratos. Segundo o diretor de Terminais da Vivo, Hilton Mendes, devem ser lançados pelo menos seis novos celulares com a função. "Entre eles, um modelo mais barato, pela metade do preço": cerca de R$ 450. Hoje há apenas dois modelos à venda. O da Samsung está em todas as operadoras (a empresa deve lançar outro ainda neste mês). O outro, da Semp Toshiba, só na Vivo. Dependendo do plano, o aparelho pode sair de graça ou custar até R$ 900. A LG anunciou que em breve terá um modelo. Nokia, Motorola e Sony Ericsson não informaram se lançarão celulares com receptor.