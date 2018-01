Em 2011, 25 milhões de celulares poderão ser carteiras nos EUA Celulares tiram fotos, gravam vídeos e tocam música, além de fazer ligações. E no futuro também vão fazer pagamentos, como indica um estudo da consultoria In-Stat, segundo o qual cerca de 25 milhões de telefones nos EUA poderão ser usados como carteiras na próxima década. Em lugar do chamado m-commerce, o celular será usado para finalizar transações de compra. Isso seria possível por meio de mecanismos seguros de autenticação e pelo fato do celular ser um aparelho que acompanha o usuário pela maior parte do tempo. E as aplicações futuras não se resumirão à função de porta-moedas eletrônico, pois os telefones do futuro próximo também poderão carregar dados de programas de fidelidade e trazer funções de crédito embutidas. Mas para que isso aconteça, fabricantes de celulares e operadoras vão precisar vencer a preocupação com a segurança e privacidade, além das taxas de serviço, que representam uma barreira para a adoção por 72% dos consumidores entrevistados nos EUA.