Em 2011, publicidade na Web vai ser maior que em jornais

Pesquisa divulgada pelo jornal americano Financial Times nesta terça-feira, 7, revela que a publicidade em meios online, como a Web, vão crescer 21% nos próximos quatro anos, movimentando US$ 62 bilhões em 2011. O volume movimentado pelos anúncios online deve superar a publicidade em jornais naquele ano, segundo dados da Veronis Suhler Stevenson (VSS). Desta forma, o setor será maior que o de mídia impressa, previsto para movimentar US$ 60 bilhões em 2011. A publicidade em TV aberta e paga continuará a movimentar o maior montante, atingindo US$ 86 bilhões. Em alguns países, como Reino Unido e Suécia, a virada da publicidade online sobre a mídia impressa deve ocorrer mais cedo, possivelmente ainda neste ano. A pesquisa também mediu o tempo gasto com cada mídia e indicou que, já em 2007, o tempo médio gasto lendo jornais deve ser superado pelo tempo gasto na Web.