Em 24h, decepção e euforia nas redes sociais O compartilhamento de informações sobre a onda de manifestações que tomou o País impactou potencialmente 622 milhões de internautas até as 19h30 desta quarta-feira. E os posts em Twitter, Facebook e outras redes sociais oscilaram de apoio quase unânime, decepção com os "excessos" - principalmente na terça-feira - e euforia com a "vitória", após a revogação do aumento das tarifas de transporte público anunciada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo prefeito Fernando Haddad (PT), nesta quarta-feira.