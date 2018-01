Em 3 anos, dobra número de brasileiros com Internet em casa

O número de brasileiros com algum tipo de acesso à Internet em casa dobrou no período de três anos, segundo levantamento do Ibope//NetRatings divulgado nesta quinta-feira. Em junho de 2005, segundo a pesquisa, eram 18,3 milhões os brasileiros com acesso residencial à Web, número que em junho deste ano saltou para 35,5 milhões. O ano de 2005 também marcou o início dos incentivos fiscais do governo para a compra de microcomputadores, na chamada Lei do Bem. Em relação ao tempo médio de navegação no mês, o salto foi de 39,8 por cento de 2005 para cá. O tempo médio mensal em junho daquele ano era de 16 horas e 54 minutos, mas no mês passado subiu para 23 horas e 12 minutos. O número de junho de 2008, ainda que tenha representado uma queda de 36 minutos sobre o tempo registrado em maio, mantém o Brasil como país onde a população passa mais tempo conectada, com três horas à frente do segundo colocado, a Alemanha, cujo tempo médio de navegação foi de 20 horas e 11 minutos em junho. A queda sobre maio, na avaliação do Ibope, se deveu ao fato de junho ter um dia a menos (30 dias). O número de usuários ativos, aqueles que acessam a Internet pelo menos uma vez no mês, cresceu para 22,9 milhões, ante os 18 milhões existentes em junho do ano passado e os 11,5 milhões em junho de 2005. Os dados relativos ao primeiro trimestre de 2008 do Global Internet Trends -- GNetT indicam que 41,565 milhões de pessoas com 16 anos ou mais declararam ter acesso à Internet em qualquer ambiente (casa, trabalho, escola, cybercafés, bibliotecas e outros locais). (Por Taís Fuoco)