Em 5 anos, 25% do entretenimento será criado por usuários

Até 2012, 25% de todo o entretenimento consumido no mundo será criado, editado e compartilhado entre integrantes de grupos e não mais por grandes empresas de mídia. A previsão faz parte do estudo intitulado "A Glimpse of the Next Episode", realizado pela Nokia, baseado em pesquisas sobre tendências da vida digital junto a cerca de 900 milhões de clientes da companhia, além de formadores de opinião e líderes de mercado de 17 países. Veja a íntegra da pesquisa "As tendências que observamos nos mostram que as pessoas terão um desejo genuíno não só de criar e compartilhar seu próprio conteúdo, como também de fazer remixagens e mashups, e passá-los adiante em seus grupos - numa forma de mídia social colaborativa", analisou Mark Selby, vice-presidente de multimídia da Nokia, de acordo com o site MobileCrunch. Outros dados do estudo revelam que 23% dos entrevistados compram filmes em formato digital, 35% compram música em arquivos de MP3 e 25% em dispositivos móveis, enquanto outros 39% vêem TV pela internet. Mais detalhes sobre a pesquisa podem ser acessados, em inglês, no site da Nokia, neste link. As informações são da agência Magnet.