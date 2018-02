Em Apuarema, na Bahia, perplexidade pelo pior índice

Ainda sob o impacto da notícia de que o município registrou o pior indicador do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica(Ideb), com média de 0,5 até a 4ª série do ensino fundamental, a secretária de Educação da cidade baiana de Apuarema, Zaira Dias dos Santos, se disse perplexa e sem uma explicação clara. No Ideb de 2007, o município teve nota 2,7. "Não entendi o que aconteceu e não saberia precisar o que provocou um desempenho tão baixo", disse, acreditando tratar-se de um conjunto de fatores.

Em busca de uma resposta, ela diz que reunirá a equipe hoje, quando ocorre o retorno de professores e alunos do recesso junino, para fazer uma avaliação conjunta da situação - as férias escolares de meio de ano na Bahia ocorrem no mês de junho, coincidindo com os festejos de São João.

Ao assumir a pasta, em janeiro de 2009, a secretária, que é formada em Letras por uma faculdade particular, diz ter encontrado a educação municipal mergulhada em uma série de problemas. "As escolas estavam com autorizações vencidas; documentação irregular; falta de prestação de contas, que levou à suspensão nos repasses do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE ); uma única coordenação pedagógica para atender a todos os 120 professores, que atuam nas 23 escolas do município, entre outros", enumera.

Irregularidades. "Não queremos direcionar culpa a ninguém, mas temos de admitir que as coisas não estavam funcionando bem", afirma. Zaira garante, porém, que vem se empenhando para melhorar a educação no município e que aos poucos as irregularidades estão sendo resolvidas.

Segundo ela, cada unidade escolar já conta com coordenação pedagógica própria; a maioria dos professores ingressou no ensino superior e começa a ser implantando um Projeto Político Pedagógico no município.

Ela afirma também que o índice de evasão escolar é pequeno, à exceção do curso noturno, direcionado a alunos adultos, que, em razão das obrigações com o trabalho pelo sustento, durante o dia, abrem mão do aprendizado, principalmente aqueles que moram na zona rural.

A secretária também observa que ainda existe resistência por parte dos alunos para a realização da Prova Brasil, por meio da qual os estudantes são avaliados para o cálculo do Ideb. A dificuldade deles, de acordo com Zaira, refere-se principalmente ao preenchimento dos gabaritos.

Apuarema fica no sul da Bahia, distante 390 quilômetros da capital, Salvador. Possui 1.600 alunos e uma população estimada em pouco mais de 7 mil habitantes, tendo a prefeitura como o principal empregador.