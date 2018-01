Em Bananal tem sempre truta Fica em Bananal, no alto da Serra da Bocaina, o trutário considerado o maior da América Latina. O Acqua (tel. 35-3363-1540) vende de 10 a 12 toneladas de truta por mês e pode ser visitado (R$ 10). Quem quiser, pode até pescar sua própria truta (R$ 13 o quilo). Mas também dá para comprar o peixe limpo e congelado (R$ 11). Quer provar uma truta prontinha? O Bocaina Parque Hotel (Rodovia SP 247, Km 25, Serra da Bocaina) serve uma boa versão grelhada. Veja também: ESPECIAL: É da roça O arroz ficou vermelho! O que é que gosta de voar e é caviar? Amargo de doer, mas tem quem coma cru As fadas da boca do tacho Caipira da gema Comida mineira é paulista. E também caipira Você não pode perder. Mesmo! A guerra do bolinho O pastel que vira sozinho Tomate até na cocada