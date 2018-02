Em bar da família de Reeva, prisão de Pistorius é recebida com sentimentos mistos Quando a juíza Thokolize Masipa disse ao ex-astro do atletismo Oscar Pistorius que ele iria para a prisão por matar Reeva Steenkamp, clientes do bar dos pais da modelo levantaram as mãos para representar "cinco anos" e demonstraram certa aprovação.