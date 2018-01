Em Bastos, começa amanhã a festa do ovo Organizada pela Prefeitura de Bastos, Sindicato Rural do município e Associação Cultural e Esportiva Nikkey, começa amanhã - e segue até domingo - a 48.ª Festa do Ovo. O tradicional evento reúne produtores e técnicos envolvidos com a avicultura de postura de todas as regiões do Brasil. Os destaques do evento são o Encontro de Avicultores do Estado de São Paulo e a Jornada Técnica, promovidas pelo Sindicato Rural, no dia 20. Mais informações. tel. (0--14) 3478-9800.