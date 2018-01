Em Belo Horizonte, celular será proibido em cinemas A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno um projeto de lei que pode agradar a muitos fãs de cinema e que proíbe o uso de telefones celulares dentro de cinemas da cidade. De autoria do vereador Délio Malheiros (PV), que cria o Estatuto do Cinéfilo, o texto determina que os espectadores só podem entrar nas salas de cinema com seus celulares no modo silencioso. Se a norma for desrespeitada, o aparelho pode ser confiscado por um funcionário e devolvido ao espectador só após a sessão. O caderno Aliás, do Estadão, está promovendo uma enquete sobre o projeto. Clique no link acima para participar.