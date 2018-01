Em breve, no Google, basta falar o que você quer Não é segredo que todas as grandes empresas de buscas, como Yahoo, MSN e Google desenvolvem projetos para incorporar o reconhecimento de voz em seus serviços, mas um novo pedido de patente, feito pelo Google, é sinal de que está cada vez mais próximo o dia em que o usuário vai pedir o que quer na Web, verbalmente. No caso, é a patente de número 7,027,987, registrada ontem no serviço de registro de patentes dos EUA e que cobre uma "interface de voz para um mecanismo de busca". Segundo a descrição do pedido, trata-se "de um sistema que provê resultados a partir de um pedido de busca feito verbalmente. O sistema recebe a sentença de busca do usuário, aplica uma ou mais hipóteses de reconhecimento, cada uma associada a um peso, a partir da sentença, e constrói uma busca booleana em um sistema de varreduras, oferecendo então os resultados para o usuário". O serviço, apontam analistas, poderia alavancar a participação do Google nas buscas de produtos e serviços em telefonia móvel, fornecendo respostas fonadas ou mesmo em forma de texto para os usuários.