Em campanha no Piauí, Dilma ressalta transformação feita pelo PT no Nordeste A presidente Dilma Rousseff (PT) realizou o seu primeiro ato de campanha do segundo turno nesta quarta-feira em Teresina, prometendo continuar a transformação que seu governo e o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizeram no Nordeste, região onde, no domingo passado, teve uma grande vantagem sobre seu adversário no segundo turno, Aécio Neves (PSDB).