Em Campinas, candidatos deixam local da prova da Fuvest Com questões de genética em biologia, história do Brasil, muita gramática e um grau elevado de dificuldade em química, os candidatos a uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) que prestam a primeira fase do vestibular da Fuvest neste domingo, 24, começaram a deixar os locais de prova a partir das 16h.