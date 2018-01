Em Cuba, dissidente protesta por acesso à Web Entre os dissidentes políticos presos por Fidel Castro, acusados de "atentar contra o Estado", já estiveram figuras como o escritor Raúl Rivero, radicado na Espanha, liberado por motivos de saúde. Mas o caso do opositor Guillermo Fariñas se destaca: ele está em greve de fome desde fins de janeiro, para exigir o acesso livre à internet, que é muito limitado em Cuba. "O estado dele é muito grave", disse em um comunicado recente o Movimento Cristão Libertação, dirigido por Oswaldo Paya. Jornalista, Fariñas era editor da agência de notícias independente Cubanacán Press, que se destacava por cobrir as violações aos direitos humanos, desviando-se da cartilha imposta pela imprensa oficial. Ele foi detido no dia 3 de fevereiro de 2005. No final de janeiro, deu início a uma greve de fome em protesto à falta de liberdade sofrida pela imprensa em Cuba. Em carta aberta ao presidente Fidel Castro, Fariñas afirmou que pararia de comer e beber "até a morte" se o governo não concedesse a ele e a seus colegas de profissão o acesso a internet necessário para que realizem seu trabalho. "Eu quero que todos os cidadãos cubanos tenham o direito a conectar a internet, mas também quero que a imprensa independente seja capaz de reportar sobre as atividades do governo, e se eu devo ser um mártir para o acesso à internet, que assim seja", disse Fariñas à organização Repórteres Sem Fronteiras. Cuba é um dos países mais repressivos no acesso à Web, que requer autorização expressa do Partido Comunista. De acordo com o último relatório da comissão dos Direitos Humanos e Reconciliação Nacional, coordenada por Elizardo Sánchez, aumentou para 330 o número de presos políticos em Cuba, confirmando "um agravamento crescente da situação de direitos civis, políticos e econômicos da população". (com ANSA)