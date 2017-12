Em Cuba, Lula visita estudantes de medicina brasileiros

A previsão neste ano é de que cerca de 350 jovens brasileiros se formem em medicina no país caribenho. Durante o encontro com Lula, os estudantes abordaram a necessidade de mudanças no processo de validação do diploma de brasileiros que estudam medicina no exterior. Além disso, Lula e os brasileiros falaram sobre o programa Mais Médicos. Os estudantes disseram querer retornar ao Brasil para participar do programa.

Lula afirmou que estudará a possibilidade de participar da formatura em julho e elogiou os brasileiros. "Parabéns, vocês são motivo de orgulho para nós. Eu espero que quando retornarem ao Brasil, voltem com muita vontade de trabalhar", afirmou, durante o encontro. "Nem sempre vai ser fácil, mas quando vocês vieram para cá, vieram com esse objetivo, de serem médicos, de sobreviver da medicina, mas sem transformar a medicina em mercantilismo", discursou Lula.

Antes da participação do evento com estudantes, Lula se encontrou com o presidente cubano Raúl Castro. Eles compartilharam experiências sobre energia e agricultura. Eles conversaram a respeito da ampliação do uso de biomassa na matriz energética cubana, aproveitando a vocação do país para a produção de cana-de-açúcar.

Lula também visitou, ao lado de Castro, o porto de Mariel, construído com financiamento de US$ 682 milhões via Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Em janeiro, a presidente Dilma Rousseff esteve em Cuba para inaugurar a primeira etapa do porto e para anunciar um financiamento de US$ 290 milhões para a implantação de uma Zona de Desenvolvimento Especial do Porto de Mariel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhante.

O senador e ex-governador Blairo Maggi (PR-MT), que é um dos maiores produtores de soja do país, está na comitiva do ex-presidente em Cuba. Segundo o Instituto Lula, ele foi compartilhar com os cubanos a experiência brasileira de produção de soja para melhorar a produtividade do cultivo na ilha. Estava prevista para esta quarta-feira, 26, uma visita de Lula e Maggi a uma plantação de soja no interior de Cuba. De acordo com a assessoria de Lula, o ex-presidente deve retornar ao Brasil nesta quinta-feira, 27, e ainda não há agenda prevista.