Em Cuiabá, Justiça manda Orkut tirar comunidade do ar

A decisão foi proferida na sexta-feira, 10, pela juíza Serly Marcondes Alves e o Google tinha 24 horas para tirar a comunidade do ar sob pena de multa de R$ 5 mil. De acordo com a Justiça, a jovem P.M.B. tentou, por inúmeras vezes, descobrir quem criou a comunidade, mas não teve sucesso. Como não pôde identificar quem fundou a página, ela impetrou reclamação cível com pedido de liminar para que a comunidade fosse cancelada e retirada do site. A juíza destacou na decisão que a página na internet causava à jovem vexame perante a sociedade porque atribuía a ela uma "conduta desonrosa". Na decisão, a magistrada entendeu que a honra da reclamante foi duramente atingida pelas expressões colocadas na página. "A mantença da indigitada comunidade poderá acarretar à reclamante danos de monta ainda maior do que os já sofridos. Motivo pelo qual, premente se torna a concessão da liminar", destacou a juíza.