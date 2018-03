O primeiro relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, lançado pela Agência Nacional de Águas (ANA), mostra que Brasil tem cerca de 4,6 milhões de hectares irrigados. Considerando o censo de 1996, houve crescimento de quase 50% nos últimos dez anos. O relatório apresenta um panorama da situação dos recursos hídricos no País e de sua gestão. Veja relatório no site www.ana.gov.br.