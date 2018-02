Em dia de reunião do Fed, dólar sobe 0,87% ante o real Em dia de reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano, o dólar fechou com alta de cerca de 1 por cento ante o real nesta quarta-feira, num movimento especulativo concentrado no mercado futuro mas com muitos investidores que estavam à espera de sinais sobre o futuro da política monetária da maior economia do mundo.