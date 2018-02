Em discurso, secretário diz que Rota será fortalecida

Ferreira Pinto criticou os que se ?encolheram, fugindo das responsabilidades inerentes ao cargo?, ?que tinham sob os ombros a difícil tarefa de executar uma política de segurança pública?. Eles não deu nomes aos responsáveis pelo sucateamento da Rota, mas disse que não se referia a ?passado recente?. ?É bom que se frise.? Segundo ele, alguns chefes tinham receio de usar a Rota. ?É notório que ela não estava sendo empregada com toda a sua força?, afirmou. ?Em matéria de segurança pública, o politicamente correto beira à hipocrisia.?

Em seu discurso, Ferreira Pinto afirmou que ?agir com rigor no combate ao crime violento não significa incursionar para o abuso, descambar para o mau combate, implantar a barbárie?. Para ele, a Rota ?deve voltar ao lugar que ocupava com destaque e eficiência no combate aos criminosos violentos e covardes?. O secretário disse à tropa formada: ?A Rota vai agir no estrito cumprimento do dever legal. Tem profissionalismo suficiente para atuar dentro da legalidade. Aqui só há lugar para a apologia da legalidade. Eventuais deslizes serão rigorosamente punidos.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.