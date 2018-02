Em dois dias, chove 75% do esperado no mês em SP

Por volta das 12h30, a cidade registrava cinco pontos de alagamento, sendo um intransitável, na Rua Romão Gomes, perto da Avenida Valdemar Ferreira, na zona oeste. O tempo chuvoso melhorou a qualidade do ar. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), todas as 18 estações que medem o índice de qualidade do ar em diversos pontos da Região Metropolitana da cidade apontaram boas condições. Ontem, 13 estações registravam resultado positivo.

A frente fria que mudou o tempo em São Paulo continua estacionada na região Sudeste, onde provoca chuvas com intensidades que variam de fraca à moderada. Hoje, a capital amanheceu com tempo fechado, chuvoso e com temperatura perto dos 13 graus. A temperatura máxima durante o dia não ultrapassa os 15 graus.

Para os próximos dias, a previsão é que o tempo continue fechado, com temperatura baixa e chuvas na região da capital e da Grande São Paulo. O tempo fica instável pelo menos até sábado, segundo o serviço de meteorologia. No domingo, o tempo começa a melhorar, mas o céu permanece encoberto.