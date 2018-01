Em e-mails internos, Gates e Ballmer discutem mudanças Os principais executivos da Microsoft, Bill Gates e Steve Ballmer, esclareceram aos funcionários da Microsoft, em mensagens de e-mail, desdobramentos da decisão de Gates em abandonar as atividades e o dia-a-dia da Microsoft Em uma mensagem de Gates aos empregados da empresa, ele esclarece que ´seis anos atrás, Steve e eu fizemos uma grande transição quando ele se tornou o CEO da empresa (Chief Executive Officer, principal executivo da empresa). Ele fez um trabalho fantástico, independente de isso se dever às pessoas que ele trouxe para a companhia ou as novas práticas de gestão adotadas. Mesmo assim, esta (a aposentadoria) decisão tem sido muito difícil para mim. A Microsoft sempre será uma grande parte da minha vida, e tenho a sorte de ter duas coisas pedindo a minha atenção (a empresa e a fundação que mantém com a esposa, Melinda) e que são tão importantes e tão desafiadoras.´ Mais à frente, na mensagem, Gates esclarece que por 31 anos teve o melhor trabalho no mundo e que ´trabalhei com algumas das pessoas mais brilhantes e apaixonadas que existem. Juntos, construímos uma grande companhia cujos produtos abriram novas possibilidades às pessoas ao redor do mundo.´ Já Steve Ballmer afirmou que ´Bill e eu conversamos ao longo dos anos sobre como planejar a sucessão na companhia. Nossos esforços para expandir a liderança da empresa e delegar mais a autoridade para enfrentar os desafios de nossa ampla gama de inovação estão indo bem. Ao mesmo tempo, concordamos que quando chegou o momento em que Bill reduziria seu tempo na companhia, nós anunciaríamos isso com a devida antecedência para assegurar uma transição suave, dando a ele tempo para trabalhar lado a lado com os novos líderes. Bill e eu estamos confiantes em que este plano assegurará o futuro da Microsoft. Você não pode simplesmente repor tudo o que Bill traz a esta companhia com uma única pessoa, mas Bill e eu estamos confiantes em ter montado uma grande equipe e que pode manter os esforços de inovação da Microsoft sem perder o ritmo.´