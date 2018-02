Em emergência, SP precisa de doação de sangue

"Com a proximidade dos feriados de novembro, aumenta a necessidade de doações por causa do aumento dos acidentes. Por isso, estamos convocando a população a doar sangue, colaborando para a regularização dos estoques", diz Osvaldo Donini, coordenador da Hemorrede Estadual. Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado (porém evitar a ingestão de comida gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes da coleta), ter entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos e trazer documento de identidade original com foto.