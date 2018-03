Em evento do PMDB, Dilma destaca parceria com Pezão

Dividindo o mesmo palanque com peemedebistas, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o próprio Pezão e o vice-presidente Michel Temer, Dilma elogiou o governador e enalteceu a parceria com o PMDB fluminense, costurada ainda no governo Lula.

O evento na quinta à noite, batizado de Dilmão em referência aos nomes Dilma e Pezão e em resposta ao movimento Aezão (Aécio e Pezão), criado por dissidentes do PMDB fluminense, foi organizado em uma churrascaria de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A região é um dos redutos eleitorais de Lindbergh Farias.

"Conheci o Pezão e descobri uma grande humanidade nele... Fizemos uma escolha consciente pela parceria. Uma parceria consolidada nas horas fáceis e difíceis", disse a presidente em seu discurso, diante de prefeitos de diversos municípios do Rio e outras lideranças regionais. "Aqui, olho para as pessoas e me sinto numa luta do bem", disse Dilma.

Em meio a um cenário econômico de inflação aquecida e baixo crescimento do PIB, amplamente explorado por seus adversários de campanha, a presidente voltou a defender a condução da política econômica, dando a entender que as críticas suscitam um pessimismo equivocado.

"Esperamos vencer as eleições com a verdade vencendo o pessimismo", afirmou.

No Rio a presidente pode ter até quatro palanques na eleição deste ano. Além dos apoios de Lindbergh e Pezão, ela ainda conta com a simpatia do deputado federal Anthony Garotinho (PR) e do senador Marcelo Crivella (PRB), cujos partidos são aliados do PT no plano nacional.

Buscando atender a todos os aliados, a cúpula nacional do PT tem reuniões marcadas com os demais candidatos ao governo do Rio e já programa eventos com todos os postulantes ao Palácio Guanabara que apoiam a reeleição de Dilma Rousseff.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Edição de Maria Teresa de Souza)