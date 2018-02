Em evento oficial, Lula ignora lei eleitoral e elogia Dilma

"Eu não posso deixar de dizer aqui que nós devemos o sucesso disso tudo que a gente está comemorando aqui a uma mulher que eu na verdade nem poderia falar o nome dela por causa do processo eleitoral", disse Lula na cerimônia realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória do governo.

A menos de três meses das eleições, o presidente criticou a exigência de esconder a atuação de ex-integrantes do governo quando se candidatam.

"A história a gente também não pode esconder por causa de eleição. A verdade é que a companheira Dilma Rousseff assumiu a responsabilidade de fazer este TAV (Trem de Alta Velocidade)", afirmou.

Disse ainda que se o ministro Paulo Bernardo (Planejamento) se candidatar "eu não vou deixar de falar que ele fez uma coisa boa, que liberou uma medida provisória para resolver o problema do Nordeste brasileiro".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Justiça Eleitoral já multou Lula por seis vezes por realizar campanha antecipada, no total de 42,5 mil reais.

O governo marcou o leilão do trem de alta velocidade entre as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas para 16 de dezembro. O edital estabelece valor de 0,49 real por quilômetro como tarifa máxima e vence a empresa ou consórcio que se dispuser a cobrar menos.

Segundo Lula, a obra deve estar concluída em 2016, a tempo dos Jogos Olímpicos.

No evento, Lula usou palavras duras contra aqueles que criticam o país por não estar com a infra-estrutura completa para os jogos.

"Terminou uma Copa do Mundo na África do Sul agora e já começam aqueles a dizer: 'Cadê os aeroportos brasileiros? Cadê os estádios brasileiros? Cadê os corredores de trem brasileiros? Cadê os metrôs brasileiros?', como se nós fôssemos um bando de idiotas que não soubéssemos fazer as coisas e não soubéssemos definir as nossas prioridades."

(Reportagem de Fernando Exman; Edição de Carmen Munari)