Em Fortaleza, grupo tenta invadir Palácio da Abolição Um grupo de 200 manifestantes tentou agora há pouco invadir o Palácio da Abolição (sede do Governo do Ceará), em Fortaleza. Os manifestantes do Movimento Passe Livre (MPL) foram reprimidos pela Batalhão de Choque e pela Cavalaria da Polícia Militar. Pelo menos quatro manifestantes foram presos. A dispersão do movimento aconteceu através de bombas de gás e balas de borracha. A manifestação que começou com 5 mil, na Praça Portugal, terminou com 200 que quiseram invadir o Palácio, antes três horas de passeata.