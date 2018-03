Em Fortaleza, manifestação pede afastamento de Dilma Pela primeira a onda de protestos pelo Brasil pede o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Por volta das 14 horas, em Fortaleza, cerca de cinco mil pessoas gritaram as palavras de ordem "Fora Dilma". O protesto tem a maioria de jovens de cara pintada em verde e amarelo e cobertos com bandeiras do Brasil e começou a ser realizado no início da Avenida Alberto Craveiro, principal acesso à Arena Castelão, onde o Brasil jogará contra o México, às 16 horas, pela Copa das Confederações.