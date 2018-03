Em Fortaleza, PMs e manifestantes entraram em confronto Policiais Militares e manifestantes entraram em confronto na passeata contra a Copa, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 15. O protesto seguia pela Avenida dos Expedicionários, no bairro Vila União, com destino à sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), quando um grupo de encapuzados infiltrados começou o quebra-quebra. O clima ficou tenso. O comércio fechou as portas e a vitrine de uma loja de confecção foi destruída.