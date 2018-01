Em futuro incerto, preços podem cair Por trás da crise financeira há um paradoxo que pode afetar diretamente o preço de computadores a médio prazo. Imaginemos a projeção mais pessimista: a crise se agrava, os mercados encolhem e os países deixam de crescer – ou crescem menos. Vem então o efeito cascata: a demanda por computadores diminuirá, sobrarão componentes nas fábricas e... os preços cairão. Em dólares, não necessariamente em reais. A análise é do diretor da área de informática da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Hugo Valério. "Qualquer futurologia neste momento tem 90% de margem de erro", brinca, "mas num cenário ruim pode acontecer o contrário do que se imagina", afirma. Portanto, quem for viajar para os EUA e tiver planos de comprar um computador só deve fazer isso agora se tiver comprado dólares antes da crise (quando a cotação estava em torno de R$ 1,60). Já quem puder esperar pode se beneficiar da queda dos preços por lá, no caso de a economia americana desacelerar. No Brasil, o momento é de incerteza, mas o País vive um bom momento, com mercado interno em expansão, fundamentos sólidos e expectativa de crescimento de até 6% (antes da crise) em 2008. Com o dólar em uma cotação mais "normal", os preços de eletrônicos não devem mudar muito. O problema é: qual é a cotação normal em tempos de crise? Apostas otimistas fecham em R$ 1,90. Faça a sua.