Em Goiás, MPF dá parecer favorável pelo Revalida O Ministério Público Federal em Goiás se manifestou favorável à concessão de liminar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) que não quer ser obrigado a registrar os médicos estrangeiros que aderirem ao Programa Mais Médicos do governo federal. Para o procurador da República, Ailton Benedito, o programa "ameaça os deveres e poderes" do Conselho.