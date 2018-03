Em greve, professores do Rio fazem manifestação Cerca de 300 professores municipais fazem uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 14, no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles estão em greve e farão uma assembleia para definir os rumos da paralisação. O grupo deve seguir para o Palácio da Cidade, em Botafogo, também na zona sul, uma das sedes da prefeitura.