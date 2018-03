Em Humaitá, 17 mil pessoas continuam desabrigadas Pelo menos 17 mil pessoas continuam desabrigadas no município de Humaitá, no sul do Amazonas, desde que as águas do Rio Madeira invadiram a cidade, no início de fevereiro. As famílias estão sendo mantidas nas oito escolas da cidade que, por sua vez, estão sem funcionar. O ano letivo de 2014 não pode ser iniciado. A cidade já teve o estado de calamidade pública reconhecido pelos governos estadual e federal e recebe ajuda para fornecer alimentação e apoio aos flagelados.