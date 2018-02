Em Jundiaí, 3 são baleados em roubo frustrado a banco

Ao passar de carro em frente à agência, na Rua Itirapina, no bairro de Vila Hortolândia, o agente percebeu a ação dos criminosos e ligou para a Polícia Militar (PM) enquanto dava uma volta no quarteirão. Sem saber que havia sido visto pelos criminosos, o agente acabou surpreendido por parte da quadrilha que ocupava um Fiat Pálio Weekend.

Houve troca de tiros. Baleado na perna, o agente foi socorrido por policiais militares do 11º Batalhão do Interior (BPM/I), que, minutos depois, cruzaram com o Fiat. Pela Avenida União dos Ferroviários, no bairro Agapeama, próximo à linha ferroviária, depois de uma fuga de pelo menos seis quilômetros, a quadrilha abandonou o carro e correu para um matagal.

Três suspeitos foram presos, sendo que dois deles feridos na troca de tiros com a PM. Com o trio, os policiais apreenderam dois fuzis, munição e um maçarico. Os demais criminosos conseguiram escapar. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Participativa (DPP) de Jundiaí.