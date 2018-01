Em Londres, hoje, a batalha Apple versus Apple A gravadora está intimando a empresa de Steve Jobs pela violação de um acordo feito em 1991 e que permitia à fabricante de computadores e iPods usar o logotipo com a maçã. A maçã da gravadora era verde e sem a mordida característica do logotipo da Apple Computer, que usava listas coloridas (hoje em dia é uma maça estilosa que estampa a traseira dos iPods). Quando a Apple começou a crescer como empresa, as duas companhias firmaram um acordo em 1991, no qual a Apple Computer manteria o logo da maçã, desde que não entrasse em mercados musicais. O que, óbvio, aconteceu com a fabricação de iPods e o sucesso da loja virtual de músicas Itunes. No processo, a Apple Corps pede uma indenização no valor de US$ 26 milhões, a título de compensação pela violação do acordo original. A imagem da maçã da Apple Corps já ilustrou álbuns dos Beatles. Entre as curiosidades em torno da história está o fato de que o juiz encarregado do caso, Martin Mann, disse nas audiências preliminares que é dono de um iPod, o tocador digital da Apple.