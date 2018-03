Em meio a escândalo de espionagem, Kerry diz que EUA e Alemanha são 'amigos'

"Deixe-me enfatizar que a relação entre os EUA e a Alemanha é estratégica", disse Kerry, em Viena. "Temos uma enorme cooperação política e somos grandes amigos".

Kerry, aparecendo ao lado de Frank-Walter Steinmeier, da Alemanha, não abordou o recente escândalo de espionagem, embora seu discurso tenha parecido se referir ao assunto.

"Vamos continuar a trabalhar juntos, com o mesmo espírito que demonstramos hoje, em uma discussão muito profunda", ele disse, acrescentando que desejava que a Alemanha seja bem sucedida na final da Copa do Mundo contra a Argentina, no domingo.

(Por Lesley Wroughton)