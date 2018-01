Em menos de 4 anos, Skype é baixado 500 milhões de vezes A Skype, empresa global de comunicação pela web, informou nesta semana que seu software foi baixado mais de 500 milhões de vezes por usuários em todo o mundo. Essa marca foi alcançada em aproximadamente 42 meses, contados a partir do final de agosto de 2003, quando a primeira versão beta do software foi lançada. O software Skype possibilita a qualquer pessoa a experiência de se comunicar ilimitadamente pela web e com alta qualidade de som. Hoje, as pessoas usam o Skype para conversar gratuitamente por meio de voz, vídeo, chamadas em conferência e mensagens instantâneas.