Em MG, droga foi feita com substância errada

Segundo o laudo, foi identificada no remédio a presença de um anti-hipertensivo, o besilato de anlodipino. Originalmente, o Secnidazol 500 mg é destinado a combater verminoses.

De acordo com a SES, a análise foi feita em amostras apreendidas pela Vigilância Sanitária Estadual e pela Polícia Civil mineira na casa de pacientes que consumiram o medicamento.

O material foi avaliado pelo Serviço de Medicamentos, Saneantes e Cosméticos da Funed, na presença do dono da Fórmula Pharma, Ricardo Luís Portilho, que estava acompanhado de dois advogados.

Segundo a SES, a primeira etapa da análise confirmou que não havia presença do antiparasitário Secnidazol no medicamento manipulado no estabelecimento em 14 de novembro.

Em seguida, os técnicos analisaram e confirmaram a presença do anti-hipertensivo - já havia a suspeita dessa contaminação cruzada, por causa dos sintomas apresentados pelas vítimas.

A Funed ainda vai confirmar a concentração da substância.

Caso de polícia. O secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques, avaliou que, apesar de o laudo definitivo só ficar pronto em aproximadamente 30 dias, a confirmação da presença do anti-hipertensivo nas cápsulas dá uma "clareza do erro técnico grave" ocorrido na manipulação do medicamento.

"Nós nos solidarizamos com as famílias que sofreram com a perda dos seus entes queridos. Agora, o problema se torna um caso de polícia", afirmou.