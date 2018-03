Em Minas, MP terá laboratório de lavagem de dinheiro

"O laboratório cumpre a estratégia de aparelhar os órgãos encarregados de enfrentar a lavagem de dinheiro e tem como objetivo incentivar a recuperação de ativos", disse o coordenador do Centro de Apoio da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), promotor Rogério Filippetto. Segundo ele, a moderna tecnologia desenvolvida para a investigação de crimes econômicos e do crime organizado atenderá a todo o MP estadual. "São dois aspectos interessantes: a utilização de softwares para cruzamento de dados e o know how voltados para a apuração de crimes do colarinho branco".