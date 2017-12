Em museu, a história da raça nelore A primeira exposição de gado que se tem registro no Brasil foi em 17 de maio de 1906, na Fazenda Cassu. Foi promovida pelo coronel José Caetano Borges e pelo criador Joaquim Machado Borges, da fazenda Cascata. Os destaques foram os bezerros Milão e Árabe. Esta é uma das histórias da exposição Nelore 100 anos de seleção, em cartaz durante a Expoinel, no Museu do Zebu. O visitante poderá conferir também fotos dos primeiros animais da raça importados para o Brasil e os campeões que já passaram pela exposição.