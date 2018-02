Em PE, sete municípios declaram estado de emergência

Maria José de Lira foi levada pela água ao tentar atravessar o córrego que divide os bairros de Santo Antonio e Bom Conselho, em Belo Jardim, no agreste, a 185 quilômetros do Recife. De acordo com a Defesa Civil, no local choveu 46 milímetros em duas horas na noite de ontem, o que representa mais de 50% da média histórica do mês, que é de 80 milímetros. As buscas foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros no final do dia e devem ser retomadas amanhã, com ajuda do Exército e de uma equipe da prefeitura de Belo Jardim.

Em Tacaratu, no sertão, a rodovia PE-375, que dá acesso à cidade, foi interditada pelas chuvas e causa transtornos à população da área. Além de Belo Jardim e Tacaratu, decretaram estado de emergência os municípios de Araripina, Exu e Quixaba, no sertão, e Águas Belas e Sanharó, no agreste. Também estão afetados pelas chuvas os municípios sertanejos de Cabrobó, Granito e Petrolina.