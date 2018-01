Em plena crise, Microsoft aposta em lojas conceituais

À primeira vista, é uma loja de computadores incrivelmente clean. Prateleiras de laptops exibem promoções do Windows Vista, uma parede de televisores tela plana exibe os comercias com o comediante Seinfeld tendo vários Xbox 360 ao canto. É quando se tem a revelação: tudo na loja é da Microsoft. Estamos no Retail Experience Centre, um estabelecimento de 1.900 metros quadrados escondido no coração do campus da empresa, em Redmond, nos EUA. Se você quer ter alguma ideia sobre como vão ser as lojas próprias que a Microsoft anunciou na semana passada, basta olhar para cá. Do sistema de segurança em frequências de rádio aos caixas equipados com sistemas de identificação à distância, a REC foi pensada como uma experiência viva das soluções tecnológicas do ambiente Microsoft, uma vitrine feita para atrair parceiros de varejo e inspirar um conceito de diferente de loja. Na visita à REC, apenas alguns dias antes da empresa revelar sua intenção de lançar lojas com a sua marca, todos eram enfáticos ao dizer que a Microsoft não tinha intenção de se tornar sua própria loja. "Não queremos competir com outros revendedores", explica Stephen Sparrow, gerente-sênior da divisão de marketing e vendas da empresa nos EUA. "Quando apresentamos a REC a outros lojistas, dissemos a eles: ‘não é a loja do futuro, é a loja que vocês poderiam estar gerenciando hoje’". Mas quem quer isso? Com a recessão transformando shoppings em cidades-fantasma e lojas online como a Amazon argumentando que o Natal passado foi o melhor de sua história, parece ser o pior momento para se começar uma loja física. "Não é segredo que consumidores revisaram seus gastos. Mas as empresas que sairão bem dessa recessão serão aqueles que conseguirem ganhar participação no mercado durante a crise", afirmou Brendan O’Meara, diretor de planejamento de vendas no varejo da Microsoft. "O comércio eletrônico ensinou aos consumidores em uma nova gama de comportamentos. Tudo é instantâneo, transparente. Online, você pode conseguir detalhes sobre o produto, compará-lo a outros e garantir que o preço que está pagando é bom. Agora, queremos o mesmo no varejo, que conta com experiência de ter o produto em mãos – que só as lojas físicas podem oferecer." É certo que as futuras lojas da Microsoft terão a sua Surface – o PC em moldes de mesa de centro, com tela sensível ao toque –, que já está ajudando americanos a escolherem celulares em lojas da AT&T. A REC vai além: lê o cartão de fidelidade do cliente e recomenda TVs de alta definição de acordo com as dimensões de sua sala. O gadget definitivo da REC, contudo, é o carrinho de compras inteligente, equipado com um sistema que "sente" quando se para diante de uma prateleira e mostra as ofertas em sua tela. Finalmente, Sparrow demonstra as tags da Microsoft – códigos pequenos e coloridos que podem ser impressos e mostrados em qualquer lugar. Basta fotografar uma dessas tag com seu celular (e um aplicativo gratuito) e ele abre automaticamente uma página da web com informações sobre o produto, ofertas e ringtones para download. "Se os varejistas puderem aproveitar a tecnologia que o consumidor já está carregando, eles economizarão muito dinheiro", diz Sparrow. "Sempre que um consumidor está se auto-atendendo, você está tirando dólares de trabalho do seu negócio." Ao abrir suas lojas, a Microsoft assume o controle de toda a cadeia de fornecimento. É uma estratégia que funcionou extremamente bem com a sua rival, Apple, cujas 251 Apple Stores contribuem com mais de um quarto dos lucros da empresa. A questão, claro, é como a Microsoft irá responder caso se der conta de que os produtos que os consumidores querem em primeira mão são MacBooks, iPhones e Apple Stores, mais do que celular com Windows Mobile e prateleiras semi-automáticas. Que comece a batalha.